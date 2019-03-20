لوكاكو يغادر معسكر بلجيكا للإصابة.. ماذا حدث له؟

تعرض البلجيكى روميلو لوكاكو مهاجم فريق مانشستر يونايتد لإصابة قوية خلال تواجده مع منتخب بلجيكا، وهو ما أثار قلق الجهاز الفنى للشياطين الحمر بقيادة أولى جونار سولشاير.

ووفقًاً لموقع "مانشستر إيفينينج نيوز" فإن لوكاكو تعرض لإصابة فى القدم خلال تواجده مع منتخب بلجيكا، وسيغيب لفترة عن المشاركة فى المباريات.

وأشار الموقع إلى أن روميلو لوكاكو خضع لفحوصات طبية بالرنين المغناطيسى أثبتت معاناته من إصابة خطيرة فى القدم أدت إلى مغادرته معسكر بلجيكا، وبالتالى عدم مشاركته مع منتخب بلاده فى المباراتين المقبلتين أمام روسيا وقبرص.

كما أكدت الفحوصات الطبية التى خضع لها اللاعب إلى غيابه لفترة تمتد من 2 إلى 3 أسابيع على الأقل للتعافى من الإصابة.

ويعانى مانشستر يونايتد حاليًا من إصابة مهاجمه أليكسيس سانشيز، وبالتالى إذا لم يتعافى لوكاكو سريعًا سيعود الشياطين الحمر إلى المشاركة فى المباريات عقب التوقف الدولى، بمهاجم وحيد هو "ماركوس راشفورد".

ويدخل فريق مانشستر يونايتد مرحلة حاسمة خلال الفترة المقبلة، حيث يخوض مباراتى الدور ربع النهائى بدورى أبطال أوروبا، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات المهمة التى ستحدد موقفه من التواجد فى المربع الذهبى للبريميرليج.