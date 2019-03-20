تعيين "قبيس" مديرا للإعلام برئاسة الجمهورية

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الأربعاء قرارا جمهوريا بتعيين؛ قبيس احمد المصطفي مديرا للإدارة العامة للشؤون الإعلامية برئاسة الجمهورية. وشغل قبيس مناصب عليا في قطاع الاعلام بحزب المؤتمر الوطني؛ ومديرا عاما لصحيفة الرأي العام المملوكة للحزب.

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