إصلاحٌ أم تذويبٌ…؟.. بقلم الصادق الرزيقي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

على نار هادئة، تجري عملية تطوير وإصلاح المؤتمر الوطني، الذي سيتحوّل من نظامه الحزبي المعروف وهياكله ومؤسساته التنظيمية إلى تكتّل جبهوي عريض، يضم تيارات ومدارس فِكرية وأطيافاً متنوّعة ليُشكّل أكبر فُسيفساء سياسية في تاريخ البلاد، تعبر التطوّرات الاجتماعية والتحوّلات في الواقع السياسي وتطلّعات السودانيين في ديمقراطية مستدامة ونهضة شاملة..

في غالب الظن لم يكُن التحوّل الجديد في مسيرة المؤتمر الوطني عسيراً، نظراً لإرهاصات اللحظة الحاسمة التي سبقت ومهّدت له، وهي ليست مرتبطة بما جرى خلال الأشهر الماضية فقط، فقد كان التفكير في إدراك ما يُدرَك من الإصلاح، يتوارد في أروقة الحزب منذ سنوات طويلة نتيجة الحيوية السياسية، وقوة الدفع العامة التي تميّز بها الحزب، وهو في لجة الأزمات الخانقة، ومحاولته الإجابة على الأسئلة الناهضة بقوة أمامه، حول تجربته في الحكم والقضايا التي تُجابهُها.

من المفيد حقاً أن يكون هناك نقاش وتصوّرات مطروحة في شأن التطوير والإصلاح، وسبق للمؤتمر الوطني أن قدّم وثيقة كاملة في هذا الصدد لكنها لم تتكامَل وتترافَق حذو الحافر بالحافر مع إصلاح آخر بالدولة، رغم وجود هذه الخطة أيضاً، ولَم يستطع الحزب تقديم حلول مُنجزة تقود إلى عملية إصلاحية ذات أثر بسبب التعقيدات المُركّبة للواقع السياسي العام والمُعضلات التنظيمية الداخلية وهي الدولة وإدارتها وتحدياتها، والكل مُتداخِل ومُتشابِك ومترابِط مع بعضه البعض، فلا يُمكن أن ينجح إصلاح حزبي دون أن تطال مباضع الجراحة جسد الدولة وعلاج اعتلاله، ودون أن ينصلح حال الحركة السياسية وبقية اللاعبين في ميدانها الضاغط.

سيكون العنت الذي يواجه المؤتمر الوطني، ليس مجرد استفحال العلل، وضعف وظائف الأعضاء، واليأس من نجاعة الإصلاح السياسي، إنما القدرة على المضي قُدماً في خطوات التطوير والإصلاح كترياق دون أن تكون هناك آثار جانبية للترياق تنتج عنها مضاعفات أكثر حدّة من العلة نفسها. فالتطوير والإصلاح يكون صعباً إذا كانت البيئة المحيطة جالبة للمرض مرة أخرى، فيُستَحسن تلازُم الإصلاح في كل اتجاهات الحياة السياسية بأحزابها وتنظيماتها، فضلاً عن الدولة ومؤسساتها وتشريعاتها وأدواتها وأجهزتها وطريقة تعاطيها مع أزمات البلاد وكيفية إدارتها لشؤون الحكم والعباد .

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تشير المعلومات وفقاً لهذا، وكما طُرحت في الورقة المفاهيمية التي قُدمت للمكتب القيادي، إلى أن المؤتمر الوطني، وهو يُكابد في عملية الإصلاح المُضنية، سيقدم تضحيات جساماً في سبيل إنفاذ هذه العملية الإصلاحية، خاصة إذا علمنا أن كل المحاولات الإصلاحية الحزبية الكبرى للدول والأحزاب الحاكمة دُفِع فيها ثمنٌ غالٍ كلّف الكثير مثل “البيروسترويكا” و”الغلاسنوست” في الاتحاد السوفيتي العظيم، لمشروعات الإصلاح للدولة، يجب أن ترافقها إصلاحات في الأدوات السياسية، وهي الأحزاب وكذلك العكس، لو لم تترافق كل الإصلاحات معاً لن تنجح أبداً، يحب أن لا يقتصر المؤتمر الوطني على إصلاح وتطوير نفسه دون أن يسعى مع الآخرين جميعاً إلى إصلاح الدولة وهياكلها والقوانين المنظمة لعمل الدولة وعلاقات القوى السياسية والمواطنين مع بعضهم، ومع الدولة التي تُعاني من ضعف بنيتها مثل سائر دول العالم الثالث.

الإصلاح والتطوير مهما كان، طريق شاق ووعر، إلا أنه الخيار الوحيد الذي منه تنبثق الاستمرارية والحياة، ولعل المؤتمر الوطني الذي يُفكر بطريقة عملية شفافة هذه الأيام سيكسب نفسه أولاً، قبل أن تكون له قيمة مضافة للحياة والتجربة السياسية السودانية، إذا أحسَن عملية الإصلاح والتطوير .