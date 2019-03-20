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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
دشن نائب رئيس الجمهورية، عثمان محمد يوسف كبر، حصاد محصول القمح بمشروع حلفا الزراعي بولاية كسلا في مساحة 90 ألف فدان، وحقق المشروع هذا العام إنتاجية غير مسبوقة لم تحدث منذ 30 عاماً.
وقال كبر إن الدولة بدأت في التأسيس للموسم الصيفي مبكراً، بتوفير كل معينات ومتطلبات الزراعة بعد أن حقق الموسم الشتوي إنتاجية عالية من المحاصيل خاصة محصول القمح، مؤكداً التزام رئاسة الجمهورية بمعالجة كل مشاكل المزارعين والمنتجين لزيادة الإنتاج والإنتاجية.
وسيترأس نائب رئيس الجمهورية، يوم السبت، اجتماع مجلس وزراء حكومة الولاية ولجنة الأمن، ويخاطب سيادته لقاء الفعاليات السياسية بمدينة كسلا.
وافتتح نائب رئيس الجمهورية، عثمان محمد يوسف كبر، محلج الأقطان بحلفا الذي شيدته شركة “نيو ايبوك” الصينية، بالتعاون مع هيئة حلفا الزراعية، ويبلغ إنتاجه أكثر من 80 بالة في اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر ولاية كسلا..”قمح حلفا الجديدة” يحقق انتاجاً لم يحدث منذ 30 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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