مشاركة متميزة للسودان في معرض قطر الزراعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وصف سفير السودان لدى قطر السفير فتح الرحمن علي، مشاركة السودان بمعرض قطر الزراعي الدولي السابع 2019 الذي افتتح يوم الثلاثاء بمشاركة 51 دولة، بالمتميزة والفاعلة مقارنة بمشاركته في العام الماضي.

وأشار إلى أن الشركات السودانية التي تشترك في المعرض هذا العام تعمل في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والخدمات الزراعية والأراضي الزراعية والطاقة النظيفة والزراعة المائية والصادرات الزراعية.

وقال السفير إن على رأس الشركات السودانية المشاركة مجموعة جياد الصناعية ممثلة في شركاتها الزراعية، وشركات الإنتاج الحيواني، وشركة الاتجاهات المتعددة والقريين زوون. كما تشارك مجموعة حجار بشركاتها العاملة في قطاع الأعلاف والمشروعات الزراعية.

وأبان أنه في قطاع الصادر تشارك شركة اكتاقون التجارية والمتخصصة في مجال الصادرات الزراعية، وشركة يونفيرسال باسكت المتخصصة في مجال الدواجن، وشركة النيل، وشركة الرواد الاستثمارية العقارية، وشركة سما صن المتخصصة في الطاقات الشمسية والزراعة المائية والحلول الذكية للزراعة، وشركة الدورماني للمنتجات الجلدية ومنتجات الثروة الحيوانية.