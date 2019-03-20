حريق هائل يلتهم اكثر من (166) مليون جنيه ويخلف اصابات وسط المواطنين…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التهم حريق هائل أكثر من (166) مليون جنيه وسلعاً غذائية وخلف (4) إصابات لمواطنين بمدينة أم دُخن بوسط دارفور، وأبلغت مصادر أن الحريق قضى على أكثر من (166) مليون جنيه و(520) جوال سكر، و(103) جوالات من الفول والسمسم واللوبيا، و(10) جوالات من الويكة والصلصة، بالإضافة إلى ثلاث عربات (كارو)، ومقتنيات شخصية ووثائق ومستندات.

وشكل معتمد أم دُخن بالإنابة عبد الله محمد حسب صحيفة آخر لحظة، لجنة لحصر الخسائر البشرية والعينية التي نجمت عن الحريق، وطالب المنظمات والوكالات العاملة بالمحلية ومنظمات المجتمع المدني للعمل على مساعدة المتضررين من الحريق.