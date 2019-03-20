ووفق ما أوردت هيئة الإذاعة الوطنية "إن بي سي"، نقلًا عنمصادر مطلعة، طلبت الولايات المتحدة من المستشار، أن يقدم اعتذارًا رسميًا، مما يشير إلى أنه قد يتم استبعاده من محادثات السلام على خلاف ذلك، لكن "محب" رفض.
وحسب هيئة الإذاعة، فإن رفض مستشار الأمن القومي الأفغاني وعودته إلى أفغانستان من واشنطن، زادت حالة عدم اليقين بشأن المحادثات التي من المتوقع أن تحقق السلام في أفغانستان.
تم طلب الاعتذار، بعد بيان "محب" الأسبوع الماضي، والذي أشار فيه إلى أن الإدارة الأمريكية تخطط لتقويض الحكومة الأفغانية، متهمًا خليل زاد بشكل خاص بطموحاته ليصبح قائدًا أفغانيًا.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار الأمن القومي الأفغاني يرفض الاعتذار على هجومه على المبعوث الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.