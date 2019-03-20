اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

مستشار الأمن القومي الأفغاني يرفض الاعتذار على هجومه على المبعوث الأمريكي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
رفض مستشار الأمن القومي الأفغاني، حمد الله محب، الاعتذار عن التصريحات القاسية التي وجهها إلىالمبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الوطنية "إن بي سي"، اليوم الأربعاء.

ووفق ما أوردت هيئة الإذاعة الوطنية "إن بي سي"، نقلًا عنمصادر مطلعة، طلبت الولايات المتحدة من المستشار، أن يقدم اعتذارًا رسميًا، مما يشير إلى أنه قد يتم استبعاده من محادثات السلام على خلاف ذلك، لكن "محب" رفض.

وحسب هيئة الإذاعة، فإن رفض مستشار الأمن القومي الأفغاني وعودته إلى أفغانستان من واشنطن، زادت حالة عدم اليقين بشأن المحادثات التي من المتوقع أن تحقق السلام في أفغانستان.

في هذه الأثناء، أبلغ وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، الرئيس الأفغاني، أشرف غني، أن "محب" لم يُعد موضع ترحيب في واشنطن أو الولايات المتحدة ككل، وأنه لن يتعامل معه أي مسؤول أمريكي.

تم طلب الاعتذار، بعد بيان "محب" الأسبوع الماضي، والذي أشار فيه إلى أن الإدارة الأمريكية تخطط لتقويض الحكومة الأفغانية، متهمًا خليل زاد بشكل خاص بطموحاته ليصبح قائدًا أفغانيًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستشار الأمن القومي الأفغاني يرفض الاعتذار على هجومه على المبعوث الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى