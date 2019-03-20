11 دولة عربية تعلن إنشاء أول قمر صناعى

أعلن رئيس الوزراء ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن راشد آل مكتوم، عن إطلاق برنامج تعاون فضائي إقليمي يهدف إلى توحيد العالم العربي في هذه الصناعة على مستوى العالم.

وتشمل المجموعة العربية للتعاون الفضائي، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وعمان ومصر والجزائر والمغرب ولبنان والأردن والكويت والسودان.

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ووفقاً لشبكة "روسيا اليوم"، تم الإعلان عن إنشاء أول منظمة عربية من هذا النوع يوم الأربعاء بعد افتتاح المؤتمر العالمي للفضاء في أبو ظبي، وسيكون الهدف الأول للدول الـ 11 التي وقعت اتفاقية التعاون في مجال الفضاء هو تطوير قمر صناعي لرصد التغيرات البيئية والمناخية.

وسيتم تطوير القمر الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل علماء ومهندسين من جميع البلدان التي تشكل جزءًا من البرنامج الجديد، والذي سيطلق عليه 813، ويحتفل هذا الرقم بالعام الذي يوافق بداية عهد الخليفة العباسي المأمون والازدهار في بيت الحكمة، مكتبة ومركز ترجمة في بغداد، والذي كان المركز الفكري الرئيسي خلال العصر الذهبي للإسلام.