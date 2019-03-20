وزير الخارجية التركي يجري محادثة هاتفية مع نظيره الاسترالي

قال مسؤولون أتراك، إن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الأسترالي ماريز باين.

ولم يقدم مسؤولو وزارة الخارجية المزيد من التفاصيل حول المكالمة الهاتفية اتي جرت، اليوم الأربعاء، والتي جاءت، بعد تعليقات أخيرة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول حملة جاليبولي في الحرب العالمية الأولى التي أثارت غضب أستراليا.

في حملته الانتخابية، اقترح أردوغان أن معارضة الإسلام دفعت أستراليا ونيوزيلندا إلى إرسال قوات للقتال ضد تركيا خلال الحرب العالمية الأولى. وقال أيضًا إن أي شخص يأتي إلى تركيا يحمل مشاعر معادية للمسلمين سيتم إعادته في توابيت.

وكان قد استدعى رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، سفير تركيا وطالب بسحب تصريحات أردوغان.

وأصدرت حكومته نصيحة سفر تحذر الأشخاص الذين يزورون تركيا لحضور احتفالات ذكرى جاليبولي توخي الحذر.