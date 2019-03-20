وزير الخارجية الكويتي: نقدر جهود الولايات المتحدة في حل الأزمة الخليجية

أكد وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، تقدير بلاده للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الوساطة لحل الأزمة الخليجية.

وقال الصباح، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في الكويت، اليوم الأربعاء: "نقدر للولايات المتحدة الجهود التي تبذلها ودعمها الكامل للوساطة في حل الأزمة الخليجية".

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وأكد أن "الكويت تربطها علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة، مشيدا بالموقف الأمريكي الصلب في الدفاع عن أمن الخليج".

وأضاف، أن "الأزمة اليمنية كانت حاضرة في المباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو"، مؤكدا أن "الكويت تتفق مع الولايات المتحدة في ضرورة حل الأزمة اليمنية سلميا على أساس المرجعيات الثلاث"، مشددا على "أننا نثق بدور الولايات المتحدة في وضع خطة لعملية السلام".