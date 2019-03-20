أكد وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، تقدير بلاده للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الوساطة لحل الأزمة الخليجية.
وقال الصباح، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في الكويت، اليوم الأربعاء: "نقدر للولايات المتحدة الجهود التي تبذلها ودعمها الكامل للوساطة في حل الأزمة الخليجية".
وأكد أن "الكويت تربطها علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة، مشيدا بالموقف الأمريكي الصلب في الدفاع عن أمن الخليج".
وأضاف، أن "الأزمة اليمنية كانت حاضرة في المباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو"، مؤكدا أن "الكويت تتفق مع الولايات المتحدة في ضرورة حل الأزمة اليمنية سلميا على أساس المرجعيات الثلاث"، مشددا على "أننا نثق بدور الولايات المتحدة في وضع خطة لعملية السلام".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الكويتي: نقدر جهود الولايات المتحدة في حل الأزمة الخليجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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