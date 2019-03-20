بومبيو: نسعى لتعزيز العلاقات الأمنية مع الكويت

قال وزير الخارجية الأمريكي، إن بلاده تسعى لتعزيز العلاقات الأمنية مع الكويت.

وتابع مايك بومبيو في مؤتمر صحفي مع نظيره الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، أن الأزمة الخليجية لا تصب في مصلحة المنطقة والعالم.

وأضاف بومبيو "نسعى إلى إيجاد حل للأزمة الخليجية ورأب الصدع".

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وأشار بومبيو إلى أنه لا يوجد تغيير في السياسة الأمريكية تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأكد "هناك حوارا استراتيجيا مع الكويت في مختلف المجالات، وناقشنا قضايا الدفاع ومحاربة الإرهاب والتجارة".