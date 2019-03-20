الكويت: الولايات المتحدة قادرة على وضع خطة سلام تحظى بقبول الجميع

أعرب وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح عن ثقة بلاده في قدرة الولايات المتحدة على وضع خطة سلام تقبلها جميع الأطراف.

وقال الوزير الكويتي، في مؤتمر صحافي مشترك، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في الكويت، حول مبادرة السلام التي تعتزم الولايات المتحدة طرحها: "مبادرة السلام طال انتظارها، ونثق أن لدى الولايات المتحدة، أفكار لوضع خطة للسلام تأخذ بعين الاعتبار الوضع في المنطقة والأطراف في هذه القضية".

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وأضاف أنه بحث "الموضوع مع بومبيو، ونحن نثق في أن صداقة الولايات المتحدة للكثير من دول المنطقة ستقود لنهاية مقبولة للأطراف جميعاً، للوصول بالقضية إلى حل سياسي طال انتظاره".

من جانبه، اكتفى بومبيو بالقول إن "لا تغيير في السياسة الأمريكية تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط".