تنفيذ 70% من محطة الطاقة الشمسية بالفاشر

قالت الشركة السودانية للتوليد المائي؛ ان نسبة تنفيذ محطة مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور تجاوزت ٧٠٪؜؛ وتنتج (٥) ميقاواط من الكهرباء.

وأكد مدير الإدارة بالشركة؛ ياسر عبد الله سعيد؛ اكتمال اختبارات الشد والضغط وتحديد الأحمال بمحطة الفاشر للطاقة الشمسية .

وأضاف في تصريحات صحافية اليوم الأربعاء أن العمل في المحطة يمضى بصورة جيدة حيث تقدمت أعمال تركيب قواعد وحدات الخلايا الشمسية؛ ومن المقرر اكتمال العمل في يوليو المقبل.

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واشار الى أن المحطة تعمل على إنتاج (5) ميقاواط من الكهرباء لتخفيف إستهلاك الوقود والمساهمة في استقرار الشبكة المحلية بمدينة الفاشر.

واوضح أن السودان يتمتع بنسبة إشعاع شمسي كبير في ولايات البلاد كافة وأن الطاقة الشمسية تمثل حلولاً كبيرة لتجاوز تحديات الطاقة .