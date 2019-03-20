الاتحاد الأوروبي يغرم جوجل 1.68 مليار دولار

فرضت سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي غرامات قاسية على شركة جوجل، اليوم الأربعاء، قدرها 1.490 مليون يورو "1.690 مليار دولار" بعد اكتشاف أن شركة الكمبيوتر الأمريكية العملاقة انتهكت القوانين الأوروبية من خلال منع الإعلانات عن منافسيها في عمليات البحث على الإنترنت.

ووفقاً لوكالة رويترز، يعدّ هذا الإجراء العقابى ضد جوجل، هو الإجراء الثالث الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي خلال عامين.

وفي منتصف العام السابق، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قياسية قدرها 4340 مليون يورو، لمخالفته لوائح مكافحة الاحتكار المحلية، من خلال مطالبة الشركات المصنعة للأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، بتثبيت تطبيقات معينة افتراضيًا، مثل بحث جوجل أو متصفح كروم.