قرار تاريخي.. كازاخستان تغير رسميًا اسم عاصمتها إلى "نور سلطان"

اعتمد نواب البرلمان الكازاخستاني، اليوم الأربعاء، في قراءتين، تعديلات على الدستور بشأن إعادة تسمية العاصمة "أستانا" باسم الرئيس الأول للبلاد، نور سلطان نزاربايف، تكريما له.

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن رئيس مجلس النواب في البرلمان الكازاخستاني، نورلان نيغماتولين، قال بشأن نتيجة التصويت: "اتخذنا قرارا تاريخيا".

واقترح الرئيس الجديد لكازاخستان، قاسم ـ جومارت توكايف، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إعادة تسمية عاصمة الجمهورية، أستانا، إلى "نور سلطان"، على شرف أول رئيس للبلاد، نور سلطان نزاربايف.

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كان الرئيس الكازاخي، نورسلطان نزاربايف، قد أعلن يوم الثلاثاء، أنه قرر الاستقالة من منصبه وتسليم السلطة لرئيس مجلس الشيوخ قاسم ـ جومارت توكايف، حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

قال الرئيس الكازاخي المستقيل على الهواء في إحدى قنوات الجمهورية: "اتخذت قرارا بإنهاء سلطاتي كرئيس".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في كازاخستان في عام 2020.