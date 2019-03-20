أسرار زيارة وفد الكونجرس للسودان (تقرير)

أثارت زيارة وفد أمريكي للخرطوم، جدلاً واسعًا على الساحة السودانية، باعتبارها الأولى من نوعها منذ اندلاع الاحتجاجات قبل نحو 3 أشهر.

وناقش وفد الكونجرس الأمريكي، برئاسة غوس بلراكسيس، الاحتجاجات الشعبية والقرارات الحكومية بشأنها بما فيها حالة الطوارىء التي أعلنها الرئيس عمر البشير 22 فبراير الماضي.

كما بحث الحريات وحقوق الإنسان والحريات الدينية، وهي من القضايا التي أدرجتها واشنطن في ملفات الحوار الثنائي بين البلدين في مرحلته الثانية، لرفع الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ووضح الاهتمام الحكومي في كثافة اللقاءات التي أجرها خلال الزيارة التي بدأت السبت واستمرت 3 أيام، وشملت لقاءات مع رئيس الوزراء ووزراء العدل والخارجية ورئيس البرلمان، ومدير المخابرات.

ولم تخرج تصريحات المسؤوليين الحكوميين، عن أن اللقاءات شرحت للوفد الوضع الراهن، وموضوعات "الحريات وحقوق الإنسان" وتأكيدات الحكومة بالتزامها بحرية التعبير وحقوق الإنسان.

إلا أن المسؤول الأمريكي، أرسل إشارات واضحة، خلال تصريحاته وبيانه الأحد، فيما يتعلق بمطالبته بإطلاق سراح المعتقلين وبسط الحريات.

ولم يقف الوفد الأمريكي عند اللقاءات الحكومية بل التقى كذلك بقادة المعارضة وصحفيين ومعتقلين سياسيين، من دون الكشف عن تفاصيل هذه اللقاءات.

وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية السودان بالإفراج عن معتقل شارك في الاحتجاجات الأخيرة.

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وتحدث أعضاء الكونجرس الأمريكي، عن مواطن أمريكي اعتقل خلال الاحتجاجات الأخيرة، مع سودانيين آخرين.

وقالت صحيفة الانتباهة السودانية، إن عضو الكونغرس غس بيلراكيس أوضح للسودان "قلق حكومته بشأن حبس مواطن أمريكي، وطالبت إطلاق سراحه والإفراج عن جميع السجناء السياسيين المحتجزين".

وطالب غس الحكومة السودانية "بالدخول في مفاوضات في ما يتعلق بالتعويضات في عدد من الادعاءات والأحكام العالقة بشأن أحكام تتعلق بتفجيرات سفاراتي دار السلام ونيروبي، فضلا عن الهجوم على المدمرة الأمريكية كول".

وقال رئيس البرلمان، إبراهيم أحمد عمر، إنه ناقش قضية وجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب ودور الكونغرس فيها.

وأكد رئيس البرلمان لأعضاء الكونجرس أن السودان مستقر، وأن السودان "مستعد لاستضافة مزيد من أعضاء الكونغرس لمعرفة الأوضاع في السودان عن قرب".

و قال الدكتور ربيع عبد العاطي، المحلل السياسي السوداني، إن زيارة وفد الكونغرس الأمريكي للخرطوم تأتي في إطار المشاورات بين الجانبين من أجل رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

وأضاف المحلل السياسي السودان: "هدف الزيارة أيضا إلى التعرف على الحقائق على الأرض بعيدا عن عمليات التضليل، التي تبثها مواقع التواصل الاجتماعي".

ولفت المحلل السياسي السوداني إلى أن النقاشات المتبادلة بين الجانبين بدأت منذ فترة طويلة وناقشت الكثير من الملفات المتعلقة بالإرهاب بجانب التعاون الاستخباراتي، مشيرا إلى أنه لا علاقة للزيارة بالوضع الراهن في السودان.