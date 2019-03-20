فاجأ وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو الحضور، خلال مشاركته في فعاليات القمة العالمية لريادة الأعمال، حين رد على سؤال يتعلق ببقائه في الوزارة بـ"طريقة ساخرة" أضحكت الجميع.
وسألت مديرة الجلسة وزير الخارجية الأمريكي، خلال القمة في ولاية كنساس غربي الولايات المتحدة: "إلى متى تخطط للبقاء في منصبك وزيرا للخارجية"؟
وقبل الإجابة على السؤال، ضحك بومبيو وقال: "سأبقى في منصبي إلى أن يقرر الرئيس ترامب إقالتي بتغريدة على تويتر"، وسط ضحكات وتصفيق من الحاضرين.
وكان الرئيس الأمريكي قد أقال وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون من خلال تغريدة على حسابه في تويتر، بينما كان الأخير في مهمة عمل، وعلم بالاستقالة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وصرح بومبيو في فبراير الماضي، أنه يفضل عدم الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ العام المقبل، وأن يبقى في منصبه وزيرا للخارجية.
كانت هذه تفاصيل خبر "في انتظار تغريدة الإقالة".. بومبيو "يسخر" من ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.