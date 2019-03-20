ووفقاً لما نشره موقع "ghanasoccernet" فإن مسئولى حوريا كوناكرى قرروا تعيين جوميز دا روزا مديراً فنياً جديداً للفريق بعد إقالة باتريس نوفو فى اجتماع طارئ عقده مجلس الإدارة مساء أمس الثلاثاء، بالرغم من تأهله إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.
ويملك جوميز دا روزا البالغ من العمر 49 عاماً خبرات تدريبية أفريقية، حيث سبق وأن قاد عدة أندية أبرزها رايون سبورت الرواندوى والقطن الكاميرونى وسى إس قسطنطين الجزائرى.
وكان الفرنسى باتريس نوفو قد قاد حوريا كوناكرى الغينى إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد تأهله وصيفاً للمجموعة الثانية برصيد 10 نقاط خلفاً للترجى التونسى المتصدر برصيد 14 نقطة.
جدير بالذكر أن قرعة الدور ربع النهائى لمسابقتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية ستقام السابعة مساء اليوم الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. جوميز دا روزا مدرباً لحوريا الغينى قبل قرعة دورى أبطال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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