كلوب: محمد صلاح يعانى من سوء الحظ

أكد يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول الإنجليزى أن النجم المصرى محمد صلاح يعانى من سوء الحظ فى الوقت الحالى، مشيداً فى الوقت ذاته بالمستويات الرائعة التى يظهر بها السنغالى ساديو مانى مع "الريدز" حالياً.

وقال يورجن كلوب، فى تصريحات للموقع الرسمى لنادى ليفربول، "ساديو مانى فى حالة جيدة خلال الوقت الحالى، ساديو يلعب بهذا الشكل دائماً، هو الآن فقط يتواجد فى المكان المناسب فى الوقت المناسب، حينما لم تسير الأمور معه على ما يرام، ظل يعمل ويعمل ويعمل، هذا هو ما يجب على صلاح القيام به صلاح سيئ الحظ إلى حد ما فى الوقت الحالى، ومانى محظوظ فى الوقت الراهن".

وأضاف مدرب ليفربول "كل شىء جيد بالنسبة لصلاح، وبالطبع هى لحظات رائعة يعيشها مانى، ساديو لم يفعل شيئا سوى أنه واصل الالتزام والعمل حتى حالفه التوفيق".

وانحصر سباق المنافسة على لقب الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" هذا الموسم بين فريقى مانشستر سيتى وليفربول، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح.

وحقق فريق ليفربول فوزاً غالياً على فولهام بنتيجة 2 – 1 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

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هذا الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 76 نقطة فى صدارة الدورى الإنجليزى، متفوقاً بفارق "نقطتين" على مانشستر سيتى صاحب المركز الثانى، الذى يمتلك مباراة "مؤجلة"، بينما توقف رصيد فولهام عند 17 نقطة فى المركز الـ19 وقبل الأخير فى جدول الترتيب.

مواجهات متوازنة تنتظر ليفربول فى المراحل المقبلة من مسابقة الدورى الإنجليزى، حيث يلتقى فى الجولة المقبلة، توتنهام، ساوثهامبتون، تشيلسى، كارديف سيتى، هدرسفيلد تاون، نيوكاسل يونايتد، وولفرهامبتون على الترتيب.

فى حين يلتقى مانشستر سيتى مع مانشستر يونايتد، فولهام، كارديف سيتى، كريستال بالاس، توتنهام، بيرنلى، ليستر سيتى، وبرايتون.