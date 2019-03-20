ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بقطاعى الاتصالات والخدمات

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 87.3 مليون سهم محققة ما قيمته 126.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1822 صفقة لـ32 سهما، وارتفع 14 سهما، فيما انخفضت 10 أسهم، واستقر 8 أسهم.
وارتفعت 5 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.88%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 2.54%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.38%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.26%، فقطاع البنوك بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.85%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.69%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 12.50%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 6.08%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة إعمار مولز بنسبة 2.20%، ثم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 1.94%.
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