تجربة هارون (1).. بقلم يوسف عبد المنان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يخوض مولانا أحمد هارون تجربة مختلفة عن محطات حياته التنفيذية والسياسية التي عبر من خلالها إلى رئاسة حزب المؤتمر الوطني.. وبغض النظر عن التفويض الذي أصبح على أثره أحمد هارون وريثاً لمقعد جلس عليه من قبله د. حسن الترابي والمشير البشير، وقريباً من ذلك وبسلطات وصلاحيات محدودة جلس على ذات الكرسي بصفة النيابة بروفيسور إبراهيم أحمد عمر ود. نافع علي نافع وغندور وإبراهيم محمود وأخيراً د. فيصل..

هل يواجه أحمد هارون عقبات كبيرة؟؟ وكيف له الانتقال من حالة (حزب السلطة) إلى حالة حزب يسند السلطة بطوع اختياراته؟؟

نفسياً لن يرتاح قادة كبار في مقام (الوالد) للشاب الذي ولد في بلدة (أبوكرشولة) بجنوب كردفان في منتصف عام 1967م ليصبح رئيساً للحزب ويقرر من يتحدث قبل الآخر. وعندما ولد هارون كان بعض أعضاء المكتب القيادي الحالي موظفين في الدولة و مفرغين للحزب بعد تخرجهم في الجامعة الوحيدة حينذاك؟؟ ألا يشعر هؤلاء (بالغيرة) وقد صعد هارون برافعة الثقة والعطاء إلى مقام ما كان يخطر ببال شقيقه البروفيسور الطاهر هارون وهو يرعى أسرة أغلبها من النوابغ عاشت الفقر غير المذل.. ومن بعده الترف غير الباذخ.. وصعد هارون برفق من قاضي صغير بمدينة الأبيض إلى وزير ولائي ووزير دولة اتحادي ووالٍ لولايتين.. والآن رئيس حزب مثل الإمام الصادق المهدي في حزب الأمة والسيد محمد عثمان الميرغني في الاتحادي الديمقراطي ود. علي الحاج في الشعبي والخطيب في الشيوعي وربما وجد هارون نفسه مع (نديد) له اسمه عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني.. فكيف ينظر قادة الأحزاب الأخرى لمولانا هارون الذي يوم ميلاده كانت بلادنا يحكمها الصادق المهدي رئيساً للوزراء؟؟ واليوم يجلس هارون كتفاً إلى كتف مع الأمام الصادق بحثاً عن مشتركات تقود البلاد في مقبل الأيام؟؟

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إذا ابتعد الرئيس عن الحزب – ظاهرياً أو فعلياً- تبقى هناك مشكلات كبيرة تواجه هارون الذي أسند إليه الرئيس مهمة الانتقال الصعبة والخروج الآمن للوطن وللمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية من راهن (الحالة) إلى مستقبل يجد المؤتمر الوطني نفسه جزءاً منه وليس ضحية له.. وهل (المحافير) التي وجدها (مولانا) في الحزب قادرة على حفر المجرى الذي (يصرف) مياه أمطار ثلاثين عاماً تهدد بهدم الجدر والبنايات التي شيد بعضها على عجل وبعضها بعسر ويسر، و(المحافير) بطبيعة الحال آلة يتم توظيفها للهدم والبناء؟؟ ولكن ماذا يريد مولانا هدمه؟؟ وكيف له البناء؟؟

إذا كان عامل (الغيرة) حاضراً في المشهد.. فبلادنا لا تزال مشحونة بأمراض أخرى وقديماً أطلق جمال محمد أحمد مقولة (فليس أمرّ من صدام الثقافات وأدمى) ولكن اليوم (فليس أمرّ من صراعات الأنداد وأنكى)..

نواصل