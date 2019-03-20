“شروم”…كنت في حالة سكر عندي نشري للفيديوهات….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف متحري مساعد شرطة عند مثوله أمس أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة مولانا “حامد صالح” تفاصيل القبض على المتهم الشهير بـ(شروم) الذي نشر فيديوهات عبر وسائل التواصل الإجتماعي منتحلاً صفة القوات النظامية وينهال بالشتائم والسب على المحتجين ويتوعدهم بالقبض .

وأوضح المتحري أن عضواً تابع لجهاز الأمن والمخابرات الوطني تقدم بعريضة لنيابة أمن الدولة يفيد في مضمونها أن المتهم نشر مقاطع فيديو موحياً بأنه يتبع لجهاز الأمن والمخابرات، وأشار بأن المتهم ظهر في مقطع يحمل سلاح كلاشنكوف وفي مقطع أخر يحمل مسدساً .

ومن خلال التحريات بنيابة أمن الدولة ذكر أنه يعمل سائقاً وأقر بأنه قام بتسجيل مقاطع الفيديو نافياً نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي ومعترفاً بقوله (الراجل فيكم يطلع مظاهرات)، في أعقاب سماع المحتجين بالخروج وأكد بأنه كان في حالة سكر .

وذكر الشاكي التابع لجهاز الأمن والمخابرات الوطني في أقواله للمحكمة أن المتهم قام بنشر الفيديوهات بأسلوب مستفز وساخر، وأشار بأن من مصادرهم الخاصة جمعت معلومات عنه وتم التأكد عن عدم إنتمائه للجهاز .

وخلال عمليات الرصد والمتابعة، علموا أنه غادر من الخرطوم للقضارف ومن ثم لمدينة أخرى وتم القبض عليه في كوستي ووجهت المحكمة له تهماً تحت نصوص المواد (64،65،144،78) من القانون الجنائي .

وردت عليه المحكمة وبحسب صحيفة المجهر بانه تم تقديم مستندات إتهام تفيد أن المتهم حمل الفيديوهات وقام بنشرها وهو في حالة سكر وورد ممثل الدفاع بأن موكله غير مذنب وحددت المحكمة جلسة لاحقة للفصل في القضية .