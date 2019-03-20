الزلفاني يركّز على توليفة النجم المريخ يدشن تجارب بمواجهة ثالث الدوري الإثيوبي

الخليج 365 :

يدشن المريخ عصر اليوم تجاربه الودية في معسكره الذي يقيمه هذه الأيام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك بمواجهة “فاسيل كاتيما” الذي يحتل الترتيب الثالث في الدوري الإثيوبي الممتاز بعد مرور 16 جولة.. ويخطط المدير الفني للأحمر التونسي يامن الزلفاني للاستفادة من التجربة في تجهيز كل لاعبيه وبالأخص العناصر المؤهلة للمشاركة أمام النجم الساحلي، حيث يتوقع أن يدفع بتوليفة تضم أبوعشرين في حراسة المرمى والرباعي حمزة داؤد، صلاح نمر، الجس وحقار في الخط الخلفي، والثلاثي مجيد سومانا والتاج يعقوب والتكت في وسط الملعب، إلى جانب التش وبكري المدينة ومحمد عبد الرحمن في المقدمة الهجومية، على أن تتاح الفرصة خلال مجريات اللقاء لماماني وخالد الصيني والتاج ابراهيم، ومحمد الرشيد حال حصل الأخير على ضوء أخضر من الطاقم الطبي للمشاركة في جزء من اللقاء.. وستقام التجربة الودية في الملعب الملحق بمنتجع سللوتا الذي يقيم فيه المريخ.. وكان الأحمر واصل نسق تدريباته المرتفع بأداء تدريبين صباحي ومسائي بالأمس بمشاركة كل العناصر التي رافقت البعثة.