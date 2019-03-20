هــلال تمام اداره اي كلام.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ حقق اخوان بوي كل الممكن وبعض المستحيل .

@ فازوا ، تأهلوا ، تصدروا وحصدوا افضل الالقاب دفاعاً وهجوماً في ظل اقسى الظروف .

@ جهد اللاعبين وكسبهم كاد ان يضيع بسبب اداره عاجزه عن توفير اضاءه جيده !!

@ اخوان بوي استهلوا المباراة بحماس دافق وهجوم كاسح فاحرزوا هدفين كان يمكن ان تكون نصف دسته وربما اكثر لولا انطفاء البرج !!

@ انه ذات البرج اللعين الذي حذر منه المراقب قبل المباراة بايام واقترح اقامة المباراة عصراً لكنهم زعموا له ان الصيانه تمت وانه عال العال !!

@ اصلاح البرج استغرق وقتاً اتاح للضيوف استرداد الانفاس والعوده لاجواء المباراة فبادلوا الهلال الهجمات بل وتفوقوا في بعض الفترات حتى تعالى صفير المدرجات .

@ من المؤسف ان تكون اضاءة الهلال اسوأ من دار الرياضه امدرمان !!

@ عند انطفأ البرج انار المريخاب ابراج استادهم من باب المكايده والاستفزاز !!

@ سامح الله من جعل استاد الهلال محل السخرية والاستهزاء.

@ اين الكيبل ابو (17) مليار واين الاضاءه العالميه وارد المانيا !!

@ اخشى ان يكون صحيحاً ما تردد ان اضاءه الاستاد وارد اسكراب بن ياس !!

@ الاضاءه (المستعمله) لن تفي بالمطلوب وعااااار على نادي بحجم الهلال .

@ الارقام المكتوبه في الميزانيه عن كلفة الاضاءه لا تتناسب مع هذا الذي نرى !! .

@ تكليف ذات الاشخاص باستجلاب الاضاءه الجديده امر غريب !!

@ من الغباء تكليف ذات الشخوص بذات العمل وتُوقع نتائج مغايره !!

@ على الاتحاد العام تحويل مباراة المنتخب التى برمجها باستاد الهلال .

@ المنتخب لا ذنب له في فقد نقاط مباراة بسبب الاضاءه .

@ لاول مره يتفوق استاد المريخ على الهلال في الجاهزيه .

@ استاد المريخ استضاف كافة مباريات الفريق الاحمر دون اية احراجات من شاكلة الاضاءه المضروبه .

@ علمت من مصادري ان علة كهرباء الاستاد تكمن في فندق الهلال الذي يتغذي من الاستاد !!.

@ نعم انه ذات الفندق العشوائي المقام اسفل مدرجات المساطب الشعبيه .

@ اغلقوا الفندق لحين توفير كهرباء خاص به .

@ ما جدوى تمزيق فاتوره الفنادق ان كان الثمن انطفأ الابراج وفقدان النقاط !!.

@ الغريب ان قطب الهلال الفخيم د. صابر الخندقاوي كان قد ابدى ملاحظاته عن اضاءة الاستاد وابدى استعداده للتكفل بها .

@ مهندسو شركه (الخندقاوي دبي) زاروا الاستاد وحددوا المطلوبات لكنهم واجهوا بعد ذلك التعنت والاهمال .

@ تسلموا من خندقه تبرعه المالي (20) الف دولار لكنهم رفضوا مشاركته في تأهيل الاضاءه .

@ كردنه لا يريد لاحد ان يشاركه في الجوهره رغم ان المشروع بكامله مجرد عملية صيانه وليس استاد جديد كما يدعي .

⚽ لاعبو الهلال التحقوا بالمنتخبات لاداء ضريبة الوطن .

@ لم يشكوا من ارهاق ولم يدّعوا ان اختيارهم للمنتخب استهداف .

@ انه الهلال ابو الوطنيه.

@ الهلال الذي اسسه طلاب كلية غردون ليكون منبراً وطنياً لمقاومة المستعمر .



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هــلال تمام اداره اي كلام.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.