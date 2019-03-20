الجوهرة الرياضية تقتحم الكاف وتخرج بالمثير حول القرعة.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

▪ ابطال المجموعات لن يتواجهون مع بعض والهلال يواجه واحد من الثلاثي

▪ رباعية الهلال وتأهله يسيطر على الأحداث الكروية

▪ الكوكي يعكس كل التوقعات ويتجاوز اخطر العقد

▪ الهلال لا يخشى احد في ربع النهائي

▪ المواقع التونسية والمصرية تحذر من الهلال وتتحاشاه

▪ الشعلة يفرض نفسه بصدارة هدافي الكونفدرالية وسط فطاحلة المحترفين

▪ ترقب لقرعة الكونفدرالية والكاردينال يتمنى قورماهيا

▪ طموح الجماهير يتمدد لأقصى مدى في البطولة

▪ برنامج المنتخبات والممتاز يحول والمعسكر الخارجي للهلال

▪ الهلال يحفز لاعبيه ويلتزم بكافة المستحقات السابقة

▪ إضاءة جديدة تحسم الجدل الدائر حول الأزمة الهلالية في الجوهرة الزرقاء

▪ تحقيق هلالي حول أزمة الإضاءة في مباراة الهلال الافريقية

▪ الكاردينال : تسجيلات الهلال فنية وإدريس مبومبو خرافي

▪ المريخ استفاد من لاعبي الهلال ولكنه لم يتفوق

▪ مستقبل الهلال في الشباب ونفذنا كل طلبات الامل في سليم

▪ سيطر فوز الهلالي الرباعي على نكانا في الكونفدرالية على غيره من احداث وانتصارات ومباريات ، وتناولته العديد من الوكالات والقنوات وتغزلت في الهلال ونجومه وانه في اخر اربع مباريات لم يخسر كما انه لم يخسر على ملعبه ويعد واحد من الفرق القليلة المتأهلة التى حققت نتائج طيبة خارج الارض كانت العامل الأكبر في تأهله،

▪وبجانب تاهل الهلال وصدارته للمجموعة يكثر الحديث عن هداف الهلال والبطولة وليد الشعلة برغم ان أهدافه وانطلاقته الرسمية كانت مع المجموعات ، فقد حقق اعلى نسبة تسجيل وصلت الى ١٠٠ ٪ ، ٦مباربات وستة اهداف ، كان الختام مسك بهدفين في نكانا ، كل هدف يحكى عن قصة الهدف الاخر ،

▪الشعلة وبأهدافه الستة اعتلى صدارة الهدافين منفردا بحكم خروج منافسه صاحب الأهداف الستة وغيره من لاعبين مطاردين اخرين لهم خمسة اهداف

▪وامام الشعلة الذي تفوق على كبار النجوم والمحترفين الذين يكلفون ملايين الدورات كانت حقيقة الحدث الأكبر ،

والان المواقع التونسية والمصرية تتحدث بإعجاب عن الهلال ولاعبيه وما حققه وأصبحت تحذر فرقها وتخشى ان تكون في مواجهته في ربع النهائي امام الهلال بالنسبة للنجم الساحلي او ما بعد هذا الدور في حال تأهله مع الزمالك مما يدل على انها تخشى الهلال ولا تحب مواجهته في هذه المرحلة وما بعدها ،

▪الحق يقال ان لاعبي الهلال كان لهم القدح المحلى في الانتصار وما تحقق ، بالجهد الكبير الذي بذل والمسئولية

شاهدنا حارس صاحب خبرة وتجارب كان له دوره الكبير

ودفاع متماسك يعتبر من افضل الدفاعات في البطولة استقبل اهداف محدودة لم تتجاوز الستة والحديث دائماً عن مرحلة المجموعات ،

▪ووسط فعال لم يتأثر بالايقافات والغيابات وكان في الموعد وشهد عدة مشاركات وتالق للاعبيه الذين فاقوا الهجوم في بعض المباريات وسجلوا اهداف مثل الشغيل وشيبوب وحتى من الدفاع سجل بويا ،

وفي خط المقدمة كانت الكلمة الكبيرة سجل بدل الهدف هدفين وثلاثة ووصل للاربعة

▪يتقدم الهدافين وليد الشعلة وأمامه مباراتين على الاقل الان في ربع النهائي يمكن ان يسجل من خلالهما ،

وعاد ادريس مبومبو لهوايته المحببة وسجل اروع الأهداف وكان في الموعد حتى وهو يصنع العديد من الفرص لزملائه ، يكفي انه في المباراة الاخيرة صنع هدفين للشعلة ،

مبومبو وجد إشادة رئيس الهلال وقال كان له دوره في انتصارات الهلال حتى على مستوى الممتاز

▪واشاد الكاردينال ايضا بنجم الهلال ابوعاقلة وقال بانه هو الاخر خرافي

▪ومن خلال لقائه مع قناة الهلال أكد الكاردينال بانه لا توجد ديون على الهلال وتم الإيفاء بكل الحوافز والمرتبات للاعبين والجهاز الفني وانهم أعلنوا الاستعدادات وتوفير كل ما يلزم للمرحلة القادمة حتى اذا دعى الامر لمعسكر خارجي ،

▪وأشاد الكاردينال بالكوكي وقال انه كان في الموعد وتعاملنا معه باحترافية في العودة لقيادة تدريب الهلال ،

والحق يقال ان الكوكي عكس كل التوقعات على الاقل في نتائج الداخل والتى كان يخسرها والان حقق فوزين متتاليين وبنتائج عريضة وكذلك عاد من الخارج بنتائج إيجابية كانت سببا في تاهل الهلال،

▪وضح ان خبرة وتجربة المدرب السابقة ومعرفته بلاعبي الهلال كان لها دورها الكبير ،

▪الان الهلال اصبح صاحب أسلوب ومستوى وأصبح اللاعبين اصحاب مهام ،

▪حول تسجيلات الهلال الاخيرة وعمليات الشطب فان رئيس النادي اكد بانه لا يتدخل ولم يشطب اي لاعب بل قرارات فنية من المدرب الحالي ومساعديه وحتى التسجيلات مشورات فنية البعض بالداخل وآخر بالخارج ولم يكشف عن هوية هذه اللجنة والفنيين حتى لا يسبب لهم البعض ازعاج بالترشيحات وغيره ،

▪من غادر الهلال غادره لانه لن يجد الفرصة مع كثافة اللاعبين في الخانات

▪وحتى التسجيلات كانت محدودة وبرؤى وإصرار من اللجنة خاصة سليم الذي اوفينا بكل التزاماته وناديه وكان المسئول من الملف الكرار والأسد ،

▪تجارب بعض اللاعبين السابقين جعلتنا نتوقف كثيراً ولكن في النهاية يحتاج بعض اللاعبين للوقت شانهم شان المدربين وغيره

لحن الختام

▪ بتاهله لدور الثمانية يترقب الهلال القرعة غد الاربعاء

الان هناك ثمانية فرق من الكبار

الهلال المصنف من كبار الابطال يجب الا يخشى اي فريق في الكونفدرالية ولن يعجزه تخطي اي فريق والوصول للدور التالي

▪ويلاحظ ان معظم الفرق ما عدا نهضة بركان والصفاقسي تفوق عليها جميعا في نتائج الداخل وحتى الخارج ،

وفي النهاية تحوطا وتخوفا من الحكام وتأثيرات الفرق المصرية والتونسية يتمنى الكثيرون أن يواجه الهلال في المرحلة التالية قورماهيا الكيني ،

▪سواء أكانت قرعة مفتوحة او موجهة فان الهلال لها ،

لا اعتقد بان هناك سبب كان يجعل اللجنة المنظمة في الكاف عدم اعلان البرمجة المسبقة من خلال المجموعات على أساس ان اول المجموعة كذا يواجه ثاني المجموعة كذا وهكذا ،

▪ولكن من الواضح ان هناك مخاوف من مواجهات بعينها جعل ذلك يحسم من خلال قرعة ،

وحتى القرعة هناك عدة خيارات لا يوجد شيء واضح من خلال اللائحة

▪هل يعتمد على ابطال المجموعات كتصنيف والثواني للمجموعات في المستوى الثاني وهذا ما تاكد بالفعل من خلال اقتحام الجوهرة الرياضية لمقر الكاف بواسطة الزميل هيثم محمد على المرابط في موقع الحدث انتظارا للقرعة ،

ام يرجع الكاف للتصنيف العام لكل الاندية قبل المجموعات وبالتالي يمكن ان تصعد فرق للمستوى الاول وتهبط اخرى وهكذا ولكن هذا الاحتمال نسف تماماً ،

▪المهم الان الجميع ينتظر القرعة والتى ستفي حتى بالدور نصف النهائي ومواجهاته قرعة كاملة حتى المباراة النهائية ،

رئيس الهلال من خلال حديثه بالامس لقناة النادي يتمنى مواجهة قورماهيا الكيني ،

▪وقورماهيا تأهله لم يأتِ من فراغ ، فالفريق ليس سهل ، سبق وان فاز على الزمالك برباعية ولكنه تلقى هدفين ، كما انه خسر برباعية نظيفة من الزمالك في القاهرة ، وبالتالي فان الزمالك تفوق عليه في النهاية بعد التساوي في النقاط بالأهداف والمباريات المباشرة ،

▪اعتقد ان الهلال قادر على الإطاحة به اذا واجهه او واجه اي فريق اخر كلها مستوياتها ليست بأفضل من الهلال ولكن تسبقها دائماً سمعتها ،

▪هل تصدق ان نهضة بركان متصدر المجموعة الاولى خسر من الرجاء في الدوري بسباعية وهو الذي فاز على الرجاء وعطله في الكونفدرالية وأطاح به كبطل سابق ،

الان تاكد من خلال رسالة القاهرة وترتيب المجموعات ان الهلال لن يواجه نهضة بركان والصفاقسي والزمالك وكذلك نكانا بحكم انه كان معه في المجموعة ،

▪الهلال الان في انتظار القرعة وتحديد منافسه وهو واحد من ثلاثة حسنية اغادير المغربي او النجم الساحلي التونسي او قورماهيا الكيني ،

▪الذهاب نهاية الاسبوع الاول من ابريل على ارض الثواني والإياب بعدها بأسبوع وسيكون على ارض ابطال المجموعات بمعنى ان الهلال سيستقبل خصمه في اللقاء الحاسم الاياب بالجوهرة

▪ رئيس الهلال بالامس ركز على موضوع الإنارة في الجوهرة الزرقاء وأكد ان الجديدة في طريقها والتى كلفت ما بقارب النصف مليون دولار ، وقال ان تحقيقا الان يجرى بخصوص ما حدث من إطفاء في المباراة السابقة بفعل فاعل .

الحالة

▪ وضح بان هناك صعوبة في معسكر خارجي للهلال مع التزامات المنتخبين الاول والاولمبي وتواجد عظم الفريق الهلالي وكذلك التزامات الممتاز والمباريات المؤجلة ،

▪ أكد الكاردينال انه لم يرشح الفيتوري ولكنه استشار مدرب وقال بانه يمكن ان يحدث نقلة في الطرف الأيمن ،

وقال انه يثق في هذا المدرب وهو خارج السودان

▪ حول ما يدور من ان الكاردينال يهدي لاعبي الهلال للمريخ ، قال بان الهلال بدونهم حقق الكاسات والبطولات ومتصدر ومستمر افريقيا ، فما هي النتائج او التفوق الذي حققه أولئك وقال انه يتمنى لهم التوفيق

وقال الكاردينال ان الشباب هم مستقبل الهلال خلال العشر سنوات القادمة .