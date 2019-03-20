اتحاد الكرة ينفي خطاب سومانا

نفى اتحاد الكرة أن يكون قد تسلم خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يفيد بعدم صحة تعاقد المريخ مع النيجري عبد المجيد سومانا.

وكان (فيفا) قد فتح تحقيقاً في قضية انتقال اللاعب من الجيش النيجري إلى المريخ حيث أكملت العملية خارج نظام الانتقالات الدولي.

Advertisements

وقال مصدر موثوق في اتحاد الكرة حسب صحيفة قوون، إن الاتحاد لم يستقبل أي خطاب أو إفادة بخصوص عدم صحة تعاقد المريخ مع سومانا.

وعاد سومانا للخرطوم الأسبوع الماضي بعد تسديد المريخ مبلغ (15) ألف دولار، لناديه الجيش النيجري وانتظم في التدريبات وسافر مع المريخ إلى معسكر إثيوبيا تأهباً للمشاركة في مباراة النجم الساحلي في إياب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 29 مارس الجاري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)