تطورات خطيرة في أزمة الاتحاد وشداد يهدد بتجميد للتأهيلي والوسيط

التاريخ: 20-مارس-2019
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أجرى البروفيسور كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد اجتماعاً في مكتبه مساء أمس، تنويراً إعلامياً، أوضح من خلاله أنه اجتمع مع اثنين من أعضاء اللجنة المنظمة للمسابقات الموجودين في الخرطوم، وتواصل مع عدد منهم عبر الهاتف، وذلك بحضور النائب الأول لرئيس الاتحاد اللواء حقوقي دكتور عامر عبد الرحمن، والبروفيسور محمد جلال نائب الرئيس – رئيس اللجنة القانونية وشؤون الأعضاء – وخلال الاجتماع تمت مناقشة تداعيات برمجة المرحلة المشتركة لأندية الوسيط والتأهيلي، والتي لم تلتزم بمخرجات القرعة على حد وصفه، وأبان أن العضوين نفياً علمها بالاجتماع وما تم في برمجة القرعة، ومن خلال بعض الإفادات، تقرر أن يتم توجيه الأمين العام للاتحاد بدعوة أعضاء لجنة المسابقات إلى اجتماع طارئ يتم من خلاله مناقشة بندين، الأول الوقوف على عمل اللجنة بشكل عام، ومن ثم التوضيح عن كيفية صدور البرنامج في القضية المذكورة، وعضد البروف شداد حسب صحيفة قوون، أن منافسة المرحلة المشتركة ستظل مجمدة إلى حين انعقاد الاجتماع مع اللجنة المنظمة للمسابقات، وختم بأنه حال تم الالتزام بالقرعة ستستأنف المنافسة، وما دون ذلك سيتم تجميد المنافسة لهذا الموسم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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