الاتحاد العربي يفاجئ المريخ ويرفض إضافة الرباعي

التاريخ: 20-مارس-2019
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تسلم الدكتور حسن أبو جبل الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم، خطاباً من الاتحاد العربي أمس الثلاثاء، اعتذر فيه على الطلب الذي تقدم به نادي المريخ بإضافة اللاعبين الذين تم تسجيلهم في قائمة الفريق خلال فترة التنقلات الصيفية الأخيرة، وأفاد الاتحاد العربي حسب صحيفة قوون، خلال خطابه بعدم إمكانية ذلك، نسبة لإغلاق باب التسجيلات التكميلية في بطولة زايد للأندية أبطال الدوريات العربية يوم 6 فبراير 2019م، وذلك حسب التعميم الصادر من الاتحاد العربي 23 ديسمبر 2018م للأندية المشاركة في المنافسة. وكان المريخ قد خاطب الاتحاد العربي عبر الاتحاد السوداني طالباً إضافة الرباعي ماماني رحماني، الصادق شلش، محمود أمبدة وعماد الصيني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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