رئيس الاتحاد الأفريقي متهم بقضايا فساد مالي

التاريخ: 20-مارس-2019 فى : رياضة 2 مشاهدة أبرزت جريدة (الصباح المغربية) نقلاً عن أحد المواقع الإخبارية الأمريكية، أن أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) متهم بقضايا فساد مالي وعمولات وتحويلات لمبالغ مالية قيمتها (20) ألف دولار، لحسابات بنكية تهم رؤساء بعض الاتحادات القارية، وبتلاعبات في صفقات تخص القارة السمراء، حيث حصلت الكونفدرالية الأفريقية على عرض من شركة خاصة للألبسة الرياضية في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين التي أقيمت بالمغرب، حسب صحيفة قوون. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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