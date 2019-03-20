الأمة الهلالية تترقب اليوم قرعة الكونفدرالية

التاريخ: 20-مارس-2019 فى : رياضة 89 مشاهدة تترقب أندية بطولة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكونفدرالية” قرعة الدور ربع النهائي من البطولة نهار اليوم بالقاهرة، وتحظى قرعة اليوم بترقب خاص من نادي الهلال وأنصاره لمعرفة منافسه بعد إجراء القرعة، بعد تأهل الفريق للدور ربع النهائي بجدارة، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين خارج الديار، أمام زيسكو والأشانتي الغاني، وتعثر بالخسارة أمام نكانا بكيتوي، وهنالك واحداً من ثلاثة أندية حسب صحيفة قوون، هي: النجم الساحلي التونسي، قورماهيا الكيني، وحسنية أغادير المغربي، مرشحة لمواجهة الهلال في المرحلة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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