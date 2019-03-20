قائمة جديدة بأسعار المشروبات الغازية ابتداءً من أبريل

كشف تجار بعدد من أسواق الخرطوم عن تلقيهم منشورات من قبل شركات المشروبات الغازية، تنص على وضع قائمة جديدة لأسعار المشروبات تطبق ابتداءً من شهر أبريل المقبل، ليرتفع سعر القارورة الواحد (500) مل إلى (15) جنيهاً بدلاً عن (12) جنيهاً، سعر الزجاجة (350) مل بـ(13) جنيهاً بدلاً عن (10) جنيهات، وكشف التاجر رحمة بالسوق العربي حسب صحيفة آخر لحظة، عن تلقيه مناشير من مجموعة من شركات المشروبات الغازية كلها تنص على وضع قائمة جديدة على أسعار المشروبات ابتداءً من مطلع أبريل المقبل، وأضاف التاجر أن الشركات لم توضح لهم أسباب الزيادات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)