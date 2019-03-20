رئيس الجمهورية يفتتح مدينة الخرطوم الاجتماعية

التاريخ: 20-مارس-2019
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أكد المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية على اهتمام الدولة بالشرائح الضعيفة من المشردين وفاقدي الرعاية الوالدية ورعايتهم في كافة الاصعدة والمجالات جاء ذلك خلال افتتاحه مدينة الخرطوم الاجتماعية بضاحية
سوبا بالخرطوم ووجه سيادته ولاة الولايات بزيارة المدينة والتعرف عليها وإنشاء مدن على شاكلتها بكل الولايات داعيا الخيريين بدعم المدينة حتي تنهض وتقوم بالدور الذي من أجله أنشأت وأعلن سيادته عن تبرعه بمبلغ 100مليون جنيه لصالح المدينة لتكملة النواقص والإنشاءات.
من جانبه أكد والي ولاية الخرطوم فريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين على رعاية حكومة الولاية للمدينة الاجتماعية حتي تحقق أهدافها التي من أجلها أنشأت إضافة للشرائح التي تستهدفها المدينة للاسهام في زيادة الناتج القومي .
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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