التاريخ: 20-مارس-2019
17 مشاهدة
قال وزير النفط والغاز، اسحق آدم بشير جماع، أن البلاد لديها ما يكفيها من الوقود ما بين (30-15) يوماً، وأشار إلى إنتاج البلاد يومياً (800) ألف طن خام و(4) آلاف طن جازولين و(2) ألف طن بنزين وما بين (1000-700) طن غاز، وأكد جماع حسب صحيفة آخر لحظة، أن الحديث عن وجود زيادات في الوقود غير صحيح ولا تتعدى كونها شائعات، وقال أنا متفائل ولا توجد أزمة في الوقود والصفوف تلاشت ولن تتكرر، وأضاف “المواطن أصبح الآن لا يتوقف أكثر من دقيقتين في المحطات للحصول على الوقود”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النفط: أنا متفائل وأزمة الوقود لن تتكرر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.