وزير النفط: أنا متفائل وأزمة الوقود لن تتكرر

قال وزير النفط والغاز، اسحق آدم بشير جماع، أن البلاد لديها ما يكفيها من الوقود ما بين (30-15) يوماً، وأشار إلى إنتاج البلاد يومياً (800) ألف طن خام و(4) آلاف طن جازولين و(2) ألف طن بنزين وما بين (1000-700) طن غاز، وأكد جماع حسب صحيفة آخر لحظة، أن الحديث عن وجود زيادات في الوقود غير صحيح ولا تتعدى كونها شائعات، وقال أنا متفائل ولا توجد أزمة في الوقود والصفوف تلاشت ولن تتكرر، وأضاف “المواطن أصبح الآن لا يتوقف أكثر من دقيقتين في المحطات للحصول على الوقود”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)