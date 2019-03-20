الكودة: انسلخت من تجمع المهنيين لأنه يريدنا (قاطرة)

التاريخ: 20-مارس-2019
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استهجن رئيس حزب الوسط الإسلامي يوسف الكودة، الهجوم الذي لقيه من عضوية تجمع المهنيين عقب إعلانه الانسلاخ من التجمع، وقال إن خروجه قوبل بحالة من عدم الرضاء ملأت الأسافير، وصوب الكودة حسب صحيفة الإنتباهة، انتقادات عنيفة بسبب رفض تجمع المهنيين الترحيب به كقائد، بسبب تفكير قياداته لفترة ما بعد حدوث التغيير في البلاد بحسب قوله، وأضاف قائلاً: (تجمع المهنيين يريدنا إن نكون في القاطرة مثلنا مثل العامة من عضويته، ويصر على ذلك لأنه يفكر في ما بعد التغيير وليس فقط لإحداث التغيير).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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