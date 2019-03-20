واشاروا الى خروج عدد كبير من الصرافات الآلية بولاية الخرطوم عن الخدمة لأكثر من اسبوعين، وارجع مصرفيون الأزمة لنفاد النقد من الكثير من الصرافات الآلية
وذكروا إن بنك السودان المركزي أوقف خدمة تغذية الصرافات منذ حوالي اسبوعين، وتوقعت استمرار أزمة السيولة حتى نهاية شهر مارس الجاري، على أن تعود الخدمة مطلع ابريل المقبل.
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