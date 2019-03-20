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خروج عدد كبير من الصرافات الآلية بولاية الخرطوم عن الخدمة لأكثر من اسبوعين

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شكا مواطنون من عدم تمكنهم من صرف مرتبات شهر فبراير الماضى ، بالرغم من اصطفافهم بالبنوك لأوقات طويلة دون جدوى

 واشاروا الى خروج عدد كبير من الصرافات الآلية بولاية الخرطوم عن الخدمة لأكثر من اسبوعين، وارجع مصرفيون الأزمة لنفاد النقد من الكثير من الصرافات الآلية 

 وذكروا إن بنك السودان المركزي أوقف خدمة تغذية الصرافات منذ حوالي اسبوعين، وتوقعت استمرار أزمة السيولة حتى نهاية شهر مارس الجاري، على أن تعود الخدمة مطلع ابريل المقبل.

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