مرضى يشكون من انعدام ادوية الربو والأزمة والصرع

اشتكى عدد من المرضى انعدام ادوية الربو والأزمة والصرع ومعظم أدوية الأمراض النفسية. وارجع عدد من العاملين فى مجال الدواء أزمة ندرة بعض الأدوية وارتفاع أسعار الدواء الى عن توفير الحكومة العملات الحرة المطلوبة للاستيراد، واشاروا الى إن المصانع العاملة بالبلاد توّفر نسبة30% فقط من احتياجات البلاد من الدواء بينما يتمّ استيراد70% من الخارج ،واقترحوا فك احتكار استيراد الأدوية ،وأن يتم استيراد الأدوية بأسمائها العلمية فقط وليست التجارية وإيقاف استيراد أي ادوية من الخارج حال وجود أدوية مشابهة تصنع محليًا .

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