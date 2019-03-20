وذكرت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية أن السلطات الأفغانية أكدت أمس الأول الإثنين أسر طالبان 58 من القوات الحكومية خلال القتال الأخير فى منطقة شمال غرب البلاد على حدود تركمانستان.
وأبقت حركة طالبان، المنطقة الأفغانية المتنازع عليها فى إقليم بادجيس، تحت الضغط لأكثر من أسبوعين، مما أسفر عن مقتل العشرات من القوات الحكومية فيما ترددت أنباء عن قيام الحركة بأسر نحو 200 آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر طالبان تطلق سراح 58 من جنود الجيش الأفغانى غرب البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.