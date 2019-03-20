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طالبان تطلق سراح 58 من جنود الجيش الأفغانى غرب البلاد

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أطلقت حركة طالبان سراح 58 جنديا من الجيش الوطنى الأفغانى فى إقليم بادجيس الغربى حيث كان قد تم أسرهم من قبل مسلحين إثر اشتباكات فى منطقة بالا مرغاب منذ أيام قليلة.

وذكرت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية أن السلطات الأفغانية أكدت أمس الأول الإثنين أسر طالبان 58 من القوات الحكومية خلال القتال الأخير فى منطقة شمال غرب البلاد على حدود تركمانستان.

وأبقت حركة طالبان، المنطقة الأفغانية المتنازع عليها فى إقليم بادجيس، تحت الضغط لأكثر من أسبوعين، مما أسفر عن مقتل العشرات من القوات الحكومية فيما ترددت أنباء عن قيام الحركة بأسر نحو 200 آخرين.

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