بومبيو: سياسة واشنطن لم تغيير حول الوضع القانونى بالضفة الغربية والجولان

أكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إن سياسة واشنطن لم تتغير حول الوضع القانونى فى الضفة الغربية وهضبة الجولان، وجاء ذلك ردا على سؤال حول تغير سياسة الولايات المتحدة كمنطقتين محتلتين من جانب إسرائيل.
وفى سياق مختلف، قال الوزير الأمريكى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الكويتى اليوم الأربعاء، إن بلاده تسعى إلى إيجاد حل للأزمة الخليجية ورأب الصدع.
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