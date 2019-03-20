أنور قرقاش: الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبو ظبى حدث متميز فى التنظيم

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أن الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبو ظبى 2019، حث متميز فى المشاركة والتنظيم، قائلا "وطنى دولة الإنجاز والعطاء والتسامح".

وقال قرقاش "الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبى 2019 حدث متميز فى المشاركة والتنظيم، رسالة الإمارات لذوى الهمم مدعومة بحضور أكثر من 190 دولة و 28 ألف متطوع، وطنى دولة الإنجاز والعطاء والتسامح".

وكان عدد من قادة الإمارات على رأسهم الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، أشادوا بافتتاح الأولمبياد الخاص (أبوظبى 2019)، مؤكدين أنه الحدث الرياضى الأضخم عالميا لأصحاب الهمم.

وقال الشيخ محمد بن زايد "ببالغ السعادة والاعتزاز والترحيب، افتتحنا الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص (أبوظبى 2019) الحدث الرياضى الأضخم عالميا لأصحاب الهمم والذى يتنافس فيه أكثر من 7000 بطل من مختلف دول العالم قهروا الصعاب وتحلوا بالإرادة ليمثلوا أوطانهم بكل فخر".