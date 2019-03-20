كشف معدنيون تقليديون، بولايات نهر النيل والشمالية، والبحر الاحمر عن توقف تام لنشاط حركة التنقيب بسبب، انعدام الجازولين، بناء على احكام الطوارئ.

في وقت فرضت فيه محلية الدبة رسوم غير قانونية على الاليات تصل الي 120 مليون جنيه سنويا، وإستقطاع 10% من اي انتاج واجبار المعدنيين على شراء الجازولين التجاري بمبلغ 5400 الف جنيه مع انه غير متوفر.

واقر وزير المعادن محمد أبو فاطمة، بوجود أزمة وقود في مناطق قطاع التعدين بشقيه التقليدي والمنظم، بوضع معالجات سريعة لحل أزمة الوقود استجابة لمناشدة المُعدِّنين التقليديين والشركات في ولايات القضارف، نهر النيل، الشمالية والبحر الأحمر ، وكشف عن اتجاه لمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع شركات الامتياز لتعظيم عائدات البلاد من المنتجات المعدنية خاصة الذهب والمعادن الأخرى.