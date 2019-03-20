توقف تام لنشاط حركة التنقيب بسبب انعدام الجازولين

واقر وزير المعادن محمد أبو فاطمة، بوجود أزمة وقود في مناطق قطاع التعدين بشقيه التقليدي والمنظم، بوضع معالجات سريعة لحل أزمة الوقود استجابة لمناشدة المُعدِّنين التقليديين والشركات في ولايات القضارف، نهر النيل، الشمالية والبحر الأحمر ، وكشف عن اتجاه لمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع شركات الامتياز لتعظيم عائدات البلاد من المنتجات المعدنية خاصة الذهب والمعادن الأخرى.
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