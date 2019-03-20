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الاحتجاجات تكلف خزينة الدولة 24 مليار جنيه

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تشير التقديرات الأولية الى أن حجم الأعباء المالية للدولة في مواجهة الإحتجاجات منذ ديسمبر الماضي؛ تتجاوز 24 مليار جنيه سوداني؛ وسط توقعات أن تؤدي هذه الخسائر الى عجز في موازنة العام 2019.

وقالت تقارير صحفية منسوبة لوزير المالية الاسبق؛ التجاني الطيب؛ قوله "ان استمرار الاحتجاجات سيضع الموازنة في عدم الواقعية؛ وسيكون له انعكاسات تؤدي الى مزيد من التدهور الاقتصادي".

واشار التجاني الى ازمة السيولة التي تعايشها البلاد أكبر من مجرد طباعة فئات نقدية جديدة؛ وقال ان الحكومة تتكتم على تعثر البنوك الامر الذي يجعل الازمة تتفاقم وتستعصي على الحل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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