الاحتجاجات تكلف خزينة الدولة 24 مليار جنيه

وقالت تقارير صحفية منسوبة لوزير المالية الاسبق؛ التجاني الطيب؛ قوله "ان استمرار الاحتجاجات سيضع الموازنة في عدم الواقعية؛ وسيكون له انعكاسات تؤدي الى مزيد من التدهور الاقتصادي".
واشار التجاني الى ازمة السيولة التي تعايشها البلاد أكبر من مجرد طباعة فئات نقدية جديدة؛ وقال ان الحكومة تتكتم على تعثر البنوك الامر الذي يجعل الازمة تتفاقم وتستعصي على الحل.
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