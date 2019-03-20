وعود وقرارات.. 3 تحركات هامة لـ"البشير" (تقرير)

عدة تحركات قام بها الرئيس عمر البشير، خلال الساعات الماضية، واعدًا الفئات المهمشة بتحسين فرصهم في المعيشة الكريمة الفترة المقبلة.

فأعلن الرئيس السوداني عمر البشير، دعم العمل في مدينة الخرطوم الاجتماعية لتكملة كل منشآتها بمئة مليون جنيه، موجها ولاة الولايات بزيارة المدينة والتعرف على الإمكانات وما يمكن تقديمه وتنفيذ المشروع في الولايات كافة.

وتعهد البشير خلال مخاطبته حفل افتتاح المدينة بحضور والي الخرطوم، وعدد من الوزراء، بالاستمرار في العمل بالمدينة حتى تكتمل لتكون خدمة لكل الفئات والشرائح المجتمعية بالبلاد، وفقا لصحيفة "السوداني".

وأبدى الرئيس إعجابه بتميز المدينة ومستوى الخدمات المقدمة لبعض شرائح المجتمع وهي محل اهتمام الدولة.



وأكد أن تلك الشرائح ستكون محل اهتمامهم ورعايتهم لتمكينها ودمجها في المجتمع لأجل أن تعيش حياة كريمة وأن يكونوا مواطنين صالحين لأنفسهم ولأسرهم والمجتمع.

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وتابع البشير: "أبناء السودان يستحقون الرعاية والتأهيل والاستفادة من قدراتهم وتحويلهم إلى مواطنين صالحين قادرين أن يكونوا أعضاء في المجتمع".

وشدد البشير على أهمية أن يجد هذا العمل الرعاية والعناية من كل المسؤولين بالدولة وليس ولاية الخرطوم وحدها بل كل الولايات.

كما أصدر الرئيس عمر البشير، قراراً بتعيين عبد الله جاد الله أحمد نمر مديراً عاماً لوكالة السودان للأنباء بدلاً من عوض جادين، ووفقاً لصحيفة الصيحة أصدر قراراً آخر بتعيين محمد محمد صالح عثمان مدني أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية.

ومن بين التحركات قبول اعتذار بركات موسى الحواتي، ف تحصلت مصادر على تفاصيل بشان عدم أداء البروفيسور بركات موسى الحواتي القسم وزيراً لديون الحكم الاتحادي في التشكيل الحكومي الأخير.

وأبلغ مصدر مطلع أن الحواتي تم إخطاره بتوليه الوزارة قبل أربع ساعات من المؤتمر الذي عقد رئيس الوزراء محمد طاهر إيلا، وأعلن فيه الحكومة الجديدة، وأشار إلى أن الحواتي أبدى موافقة مبدئية بقبول المنصب، لكنه استدرك بعد ذلك وقرر الاعتذار لظروف قدرها.

وكشف المصدر أن الحواتي دفع بمذكرة اعتذار للرئيس عمر البشير، ورئيس الوزراء محمد طاهر إيلا سلمها بنفسه إلى أحمد سعد عمر وزير مجلس الوزراء قبل أداء القسم الخميس الماضي، وأوضح فيها أسباب اعتذاره عن المنصب، التي قال المصدر أنها كانت لأسباب شخصية وموضوعية.

وقال المصدر بحسب صحيفة الصيحة أن الحواتي أكد استمرار جهوده لمصلحة السودان وتقديم المبادرات والمقترحات التي تسهم في استقرار السودان وتحقيق السلام.