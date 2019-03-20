2 أبريل المقبل.. جوجل تعلن وقف تطبيق Inbox

على ما يبدو أن شركة جوجل لم تتخل عن تطبيق Google+ فقط، ولكن ها هى الآن على وشك أن تودع تطبيق الرسائل Google inbox فى نفس التوقيت، حيث كشفت الشركة الأمريكية عن وقف تطبيقها نهاية العام الماضى، لكنها لم تعلن عن موعد محدد، لذا بدأت الآن بإخطار المستخدمين عبر إشعار يظهر لهم فور فتح التطبيق بأنGoogle inbox سوف يختفى خلال 15 يومًا.

ووفقًا لموقع Engadget الأمريكى، يتضمن الإشعار رابطًا لفتح تطبيق Gmail كمحاولة لضمان استمرار المستخدمين الحاليين فى استخدام منتجات الشركة، إذ يحتوى Gmail على الهواتف الذكية على بعض ميزات Inbox الأكثر فائدة، مثل: (Smart Reply ، Smart Compose , Follow-ups ).

وقد كشفت الشركة عن إعادة تصميم لتطبيق Gmail بالكامل جعله يبدو ويشبه إلى حد كبير لتطبيق Inbox، لكن لسوء الحظ سيتعين على محبى خدمة الرسائل التخلى عن حزم Inbox والميزات الأخرى التى لم تشق طريقها بعد إلى Gmail حتى تقرر شركة جوجل إضافتها للتطبيق.