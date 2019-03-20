ووفقًا لموقع Engadget الأمريكى، يتضمن الإشعار رابطًا لفتح تطبيق Gmail كمحاولة لضمان استمرار المستخدمين الحاليين فى استخدام منتجات الشركة، إذ يحتوى Gmail على الهواتف الذكية على بعض ميزات Inbox الأكثر فائدة، مثل: (Smart Reply ، Smart Compose , Follow-ups ).
وقد كشفت الشركة عن إعادة تصميم لتطبيق Gmail بالكامل جعله يبدو ويشبه إلى حد كبير لتطبيق Inbox، لكن لسوء الحظ سيتعين على محبى خدمة الرسائل التخلى عن حزم Inbox والميزات الأخرى التى لم تشق طريقها بعد إلى Gmail حتى تقرر شركة جوجل إضافتها للتطبيق.
كانت هذه تفاصيل خبر 2 أبريل المقبل.. جوجل تعلن وقف تطبيق Inbox لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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