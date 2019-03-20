قال وزير النفط والغاز إسحق آدم بشير جماع، إن البلاد لديها ما يكفيها من الوقود ما بين”15 ـ 30″ يومًا.
وأشار إلى إنتاج البلاد يوميًا”800″ ألف طن،و”4″ آلاف طن جازولين و”2″ ألف طن بنزين وما بين”700ـ 1000″ طن غاز.
وأكّد جماع في تصريحات حسب صحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”الأربعاء” أن الحديث عن وجود زيادات في الوقود غير صحيح، ولا تتعدى كونها شائعات.
وقال” أنا متفائل ولا توجد أزمة في الوقود والصفوف تلاشت ولن تتكرر”.
وأضاف” المواطن أصبح الآن لا يتوقف أكثر من دقيقتين في المحطات للحصول على الوقود”.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النفط: لدينا وقود يكفينا من”15 ـ 30″ يومًا” وأنا متفائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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