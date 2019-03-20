مقتل 4 مسلحين من طالبان فى عملية للقوات الأفغانية

وقالت المصادر - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - أنه تم تدمير سيارة خلال العملية التى نفذتها القوات الأفغانية، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل فى هذا الشأن، حيث أنه لم يتضح بعد زمن أو مكان تنفيذ هذه العملية.
كانت السفارة الأمريكية فى كابول قد حذرت - فى بيان أصدرته فى وقت سابق - من احتمال شن هجمات من جانب مسلحين خلال الاحتفال بالسنة الأفغانية الجديدة فى 21 مارس الجارى.
وأضافت السفارة - حسب خاما برس - أن المسلحين يواصلون التخطيط لشن هجمات ضد أهداف متنوعة فى كابول من بينها مكاتب ومرافق حكومية أفغانية ومنشآت أمريكية وأخرى أجنبية.
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