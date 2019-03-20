نهر النيل" تربط "المعاملات" ببطاقة التأمين الصحي

وجه والي ولاية نهر النيل الفريق ركن الطيب المصباح، يوم الثلاثاء، بربط جميع المعاملات للقطاع الحر بالتأمين الصحي، ودعا لضرورة الاهتمام بالأمر، وقال لن يتم إجراء أي معاملة في القطاع الزراعي أو التمويل دون بطاقة التأمين الصحي.

وخاطب المصباح الاحتفال بتوقيع عقد إدخال ٧٦٠٠ أسرة، بجانب تجديد عقد ٢٢٦٠٠ أسرة تحت مظلة التأمين الصحي بالولاية عبر صندوق التنمية المحلية بالولاية، وأشار إلى ضرورة استمرار الجهود في معالجة قضايا المواطنين بالولاية.