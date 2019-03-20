الإمارات ترحل رجلا أشاد بمذبحة نيوزيلندا

وقُتل ما لا يقل عن 50 شخصا إضافة إلى إصابة العشرات بعدما أطلق مسلح النار على مسجدين فى كرايستشيرش أثناء صلاة الجمعة فيما وُصف بأنه أسوأ حادث قتل جماعى بالرصاص فى التاريخ المعاصر للبلاد.
وتم توجيه تهمة القتل إلى الأسترالى برينتون تارانت (28 عاما)، المشتبه بكونه من المتطرفين المعتقدين بتميز العرق الأبيض، يوم السبت.
وقالت شركة ترانس جارد للخدمات الأمنية فى بيان أمس الثلاثاء "فى مطلع الأسبوع كتب موظف فى الشركة تعليقات استفزازية على صفحته على موقع فيسبوك ليمدح الهجوم المؤسف على مسجدين فى كرايستشيرش".
وقال المدير التنفيذى للشركة جريج وارد "سياستنا هى عدم التهاون مع أى استخدام غير ملائم لمواقع التواصل الاجتماعى ولذلك تم فصل هذا الفرد على الفور وإحالته للسلطات للمثول أمام العدالة".
وذكرت الشركة أن حكومة الإمارات قامت بترحيل الموظف. ولم تذكر الشركة، التى تملكها مجموعة الإمارات، التعليقات التى كتبها الموظف أو اسمه أو جنسيته أو وظيفته فى الشركة.
ولم يرد مسؤولون فى الحكومة الإماراتية على طلبات للتعقيب حتى الآن. وقالت متحدثة باسم مجموعة الإمارات إن الشركة ليس لديها ما تضيفه لبيان ترانس جارد. ونددت الإمارات بالهجوم وقدمت تعازيها لأسر الضحايا ونيوزيلندا.
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