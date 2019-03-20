وأوضح الدكتور إبراهيم أبو محمد، أن دماء الشهداء ستنبت أشجارًا وستثمر ثمارًا للهداية والنور، والتعرف على الإسلام الحقيقي؛ لأن هذه الدماء الطاهرة ستكون سببًا في خلق بيئة تحاول أن تتفهم الإسلام وتستقبل ما فيه من قيم، مشيرًا إلى أن البيئة صالحة جدا لذلك في ظل تعاطف كبير جدا يتكرر في كل لحظة قوبلنا به ونلمسه في كل موقع هنا في نيوزيلندا، ولعل هذا من بركة دماء الشهداء الذين استدعاهم الله جل جلاله واختارهم ليكونوا في رحابه، واختار لهم اليوم، واختار لهم المكان، واختار لهم الحالة التي يلقون الله عليها وهى حالة طهارة وهذه مكرمة عظيمة لهم.
كانت هذه تفاصيل خبر مفتى أستراليا: نيوزيلندا أذاعت الآذان أمس عبر التليفزيون ترحما على الشهداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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