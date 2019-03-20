مسح شامل للعائدين طواعية بشمال دارفور

أعلن وزير الصحة والتنمية الاجتماعية مروان التجاني الطيب رئيس لجنة إسناد مشروعات العودة الطوعية بولاية شمال دارفور، عن ترتيبات تجريها اللجنة هذه الأيام لإجراء مسح ميداني شامل للعائدين طواعية إلى مناطقهم الأصلية في مختلف المحليات.
وقال التجاني إن المسح يجيء بهدف إنشاء قاعدة للبيانات وتقييم الاحتياجات الضرورية للعائدين، بالإضافة إلى إجراء عمليات حصر شامل لهم ومعرفة المشاكل التي تواجههم توطئةً لإيجاد الحلول الناجعة لها بالتعاون مع جهات الاختصاص والشركاء.
والتقى مروان، الأربعاء، بمكتبه بمقر الوزارة بالفاشر، وفداً رفيع المستوى من مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين الاتحادية برئاسة الأمين العام للمفوضية آدم عبدالله محمد، ومدير الإدارة العامة بالمفوضية.
وقال مروان في تصريحات صحفية، إن المسح يجيء كذلك بغرض إجراء تدخلات ميدانية للمحتاجين والمساعدة في كيفية وضع خطة العام 2020 وتمديد خطة العام الحالي.
وأضاف أن الولاية تعد واحدة من أكبر ولايات البلاد مساحة وبها أعداد كبيرة من العائدين الذين هم في حاجة للمساعدات، لافتاً إلى أهمية التمييز الإيجابي في المشروعات المقدمة للعائدين بالولاية.
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