1200 طن متوسط الإنتاج السنوي للصمغ العربي بالنيل الأبيض

كشف مدير غابات ولاية النيل الأبيض م. معتصم إسماعيل أمين، عن أن متوسط الإنتاج السنوي للصمغ العربي بالولاية يقدر بـ١٢٠٠ طن سنوياً، يتم تسويقها في نطاق ضيق داخل الأسواق المحلية بالولاية وينتج من ثلاث محليات.

وأشار معتصم إلى أن أهم المشاكل التي تواجه المنتجين تتمثل في قلة المياه في مناطق الإنتاج وتقنين الحيازات للمنتجين، وعدم إمكانية تمويل المنتجين من البنوك لعدم توفر الضمانات لعدم ملكية الأرض للمنتج، بالإضافة للرسوم والجبايات المؤقتة من قبل المؤسسات الحكومية ذات الصلة بالمنتج.